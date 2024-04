Vidéo, PSG-Clermont : Gigio Donnarumma scandalisé par l’arbitrage français !

Les caméras de Canal+ ont filmé une curieuse scène après le match nul entre le Paris Saint-Germain et Clermont (1-1) au Parc des Princes samedi soir. En effet, alors que les deux équipes étaient en train de retourner aux vestiaires, le gardien parisien s’en est pris au 4ème arbitre et les explications de ce dernier n’ont pas du tout convaincu le portier italien. Dans le fond mais surtout dans la forme.

«Il a rajouté seulement une minute pour la dernière ? c’est ça qu’il a décidé. Toute la deuxième mi-temps il était comme ça (il mime la montre, ndlr). Qu’est-ce qu’il s’est passé ? C’est ça le plus grand défaut de l’arbitrage français. C’est un défaut de l’arbitre, pourquoi tu me dis ça à moi ? Il m’a dit 'tu as 90 minutes pour gagner’, il a mis que quatre minutes en plus. C’est grave ça, c’est grave ça, que tu me le dises comme ça, c’est grave. C’est très grave que tu me le dises comme ça». Belle ambiance.