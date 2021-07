Monaco, Nice : c'est le grand flou pour Myron Boadu

Préparation en cours. L'AZ se mesurait ce mercredi à l'OFI Crète. Les Néerlandais l'ont tranquillement emporté face aux Grecs (2-0). Sans Myron Boadu (20 ans), leur international néerlandais (1 sélection, 1 but), auteur de 15 réalisations la saison passée en Eredivisie. Pascal Jansen, le coach de l'écurie d'Alkmaar, a joué cartes sur table : c'est à cause du mercato qu'il n'a pas aligné son attaquant. Son poulain a en effet été aperçu quelques heures plus tôt du côté des locaux de l'OGC Nice en compagnie de son représentant Mino Raiola et de l'ailier international oranje du PSV Eindhoven Mohamed Ihattaren (19 ans).

«Nous n'avons pas à jouer à cache-cache à ce sujet. Tout le monde a vu des photos de son voyage en France. Il a d'autres choses en tête en ce moment. Alors je protège un tel garçon et le garde hors de l'équipe aujourd'hui», a-t-il expliqué à la presse à l'issue de la rencontre avant de poursuivre. «Aujourd'hui (mercredi), il était avec nous. Ce n'est pas une sanction disciplinaire ou quoi que ce soit. Il a eu beaucoup de distractions, alors je voulais protéger le garçon comme ça. De cette façon, vous vous assurez qu'il peut s'entraîner à nouveau en toute tranquillité et travailler pour la suite».

Monaco ou Nice ?

En revanche, le technicien n'a pas donné d'indications sur la future destination du natif d'Amsterdam, sous contrat jusqu'en juin 2023. «On verra clairement si la suite est avec nous ou ailleurs. Je n'ai pas de boule de cristal», a-t-il lancé, laissant à son supérieur hiérarchique, le directeur technique Max Huiberts, le soin d'en dire davantage sur ce dossier, avant de préciser. «Pour autant que je sache, aucune offre n'a encore été reçue.»

Difficile d'y voir clair donc dans ce dossier. L'AS Monaco travaille depuis plusieurs semaines sur son profil et semblait toucher au but. Mais ses images du côté de Nice, où Raiola est un interlocuteur privilégié depuis le début du mercato - Calvin Stengs, Justin Kluivert, Pablo Rosario - à tel point que Voetbal International l'a renommé en FC Raiola, sèment le trouble. Où atterrira finalement Myron Boadu ? Mystère...