Barça : Francfort jouait "à domicile" au Camp Nou ce jeudi

Jeudi, Francfort a réussi l'exploit de s'imposer au Camp Nou (2-3) afin de décrocher son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa, après le match nul obtenu à domicile lors de la première manche. Pour cette rencontre, les joueurs de l'Eintracht pouvaient compter sur le soutien sans faille de leur public.

La suite après cette publicité

En effet, en plus du parcage visiteur, de nombreux supporters allemands ont acheté des places dans le stade, en dehors du parcage assigné. En tout ils auraient été près de 30 000 Allemands à supporter Kevin Trapp et ses partenaires. Sur le compte Twitter du club, Francfort s'amusait de la situation : «qui se soucie des règles de but à l'extérieur (qui n'existent plus) en Europa League alors que vous n'avez que deux matchs à domicile ?» Les Catalans apprécieront.