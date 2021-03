Les gardiens français ont la cote à l'AC Milan

Le cas Gianluigi Donnarumma cristallise encore les tensions à l'AC Milan. A 22 ans et à moins de six mois de la fin de son contrat, le gardien but italien n'a toujours pas prolongé. Il faut dire que, comme en 2017, date de sa dernière prolongation, il tente de faire grimper les enchères avec son agent Mino Raiola.

Milan se prépare à un éventuel départ en fin de saison et pour le remplacer, les Rossoneri pensent à deux Français. Il y a d'abord Mike Maignan, dont l'intérêt n'est pas nouveau. Le Lillois est aussi dans le viseur de Tottenham. Sky Italia nous informe qu'Alphonse Areola, qui connaît une saison plutôt intéressante du côté de Fulham, est également cité pour venir garder le but milanais la saison prochaine. Le champion du monde est toujours sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG.