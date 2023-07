Atlético : le frère de Joao Felix ouvre la porte à un retour à Benfica

La suite après cette publicité

Alors que l’Atlético de Madrid ne compte plus sur João Félix, le club de la capitale espagnole n’a pas encore trouvé de porte de sortie à son joueur recruté pour un peu plus de 127 millions d’euros en 2019 en provenance de Benfica. Après avoir prêté le polyvalent attaquant portugais à Chelsea durant la deuxième partie de saison dernière, le retour du natif de Viseu pose plusieurs problèmes à la direction de l’Atlético. Plus en odeur de sainteté à Madrid, Joao Felix a été écarté d’une opposition entre les titulaires et les remplaçants lors d’un entraînement, ce qui a provoqué une altercation a éclaté entre le joueur et le directeur sportif des Colchoneros, Andrea Berta.

Mais il pourrait y avoir du changement. En effet, de retour après la finale de l’Euro des moins de 19 ans, perdue face aux Italiens (1-0), Hugo Felix, le frère de Joao, a fait une sortie remarquée sur l’avenir du joueur de l’Atlético. Selon le joueur du Benfica, le joueur prêté pourrait faire son grand retour dans le club ou il a éclos, comme il l’a confié à des journalistes portugais dans une vidéo diffusée par nos confrères de Record. «Pourquoi pas ? Il connaît déjà mon opinion mais c’est lui qui décidera» a notamment commenté le finaliste du dernier Euro U19. Même si ce transfert semble très compliqué à réaliser, il pourrait s’agir d’un des comebacks les plus improbables de ces dernières années.

