OM : Fabrizio Ravanelli pose sa candidature pour le poste de Head of Football

Le poste de Head of Football, directeur sportif au champ d'action élargi, n'a toujours pas trouvé preneur du côté de l'Olympique de Marseille. Si Olivier Pickeu semble une des pistes en réflexion dans les bureaux phocéens, d'autres candidatures arrivent au compte-gouttes. Après celle de Pascal Olmeta, Le Phocéen nous apprend ce vendredi que Fabrizio Ravanelli a ainsi postulé.

L'Italien de 51 ans, passé par l'OM en tant que joueur lors de la saison 1998/99, clame depuis longtemps son envie de revenir à l'Orange Vélodrome. Il persiste et signe, prêt à endosser la fonction, lui qui avait un temps initié une reconversion comme entraîneur. « Oui, et c'est un poste qui m'intéresse, bien sûr, même s'il est difficile pour moi de m'exprimer là-dessus. Ce n'est un secret pour personne que l'OM reste toujours dans mon cœur », a-t-il confié au Phocéen.

Un discours bien rôdé

Le Transalpin a ensuite évoqué son lien indéfectible avec le club olympien, son expérience dans le monde du football et son réseau étendu, notamment en Italie, comme des arguments pour convaincre Jacques-Henri Eyraud et ses équipes de miser sur lui. Il semble même avoir une idée très précise de ce qu'il souhaiterait apporter à l'OM sur le marché des transferts.

« Mon opinion sur le sujet, c'est que l'OM a besoin de joueurs de caractère qui ont envie de se battre pour ce maillot, comme on l'a vu cette saison. C'est un maillot qui pèse lourd et qu'il faut être capable d'assumer. Il ne faut pas se tromper sur les choix et on doit toujours penser à cette caractéristique quand on choisit un joueur pour l'OM », a-t-il poursuivi. Un discours qui devrait plaire aux supporters des Ciel-et-Blanc. Qu'en dira JHE ?