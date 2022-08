PSG : Renato Sanches envoie Idrissa Gueye avec les indésirables

Ce n'était qu'une question de temps : avec l'arrivée du Lillois Renato Sanches, le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye est envoyé chez les indésirables dans le second groupe d'entraînement du Paris Saint-Germain, lui signifiant clairement qu'il est temps de trouver une porte de sortie en dehors du club de la capitale selon les dernières informations de L'Equipe.

Depuis les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier, le PSG a décidé d'envoyer plusieurs de ses joueurs dans un deuxième groupe d'entraînement à 16 heures pour s'en débarrasser : avec Gueye (courtisé par Everton), on y retrouve Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Rafinha et Thilo Kehrer. Georginio a quant à lui quitte ce «loft» pour l'AS Rome, sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros.