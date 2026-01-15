Aston Villa fonce sur Tammy Abraham

Unai Emery semble maîtriser son art durant ce mercato hivernal. En effet, le coach d’Aston Villa, qui place les siens à la troisième place du classement en Premier League , a déjà des idées concrètes derrière la tête pour renforcer son équipe à la mi-janvier. Juste derrière Arsenal (49 points) et Manchester City (43 points), les Villans ont parfaitement réussi leur première partie de saison et souhaitent continuer sur cette lancée. Par ailleurs, d’après les récentes informations du Times, la direction et le coach auraient ciblé le buteur, Tammy Abraham (28 ans).

Le joueur qui évolue actuellement dans les rangs de Besiktas en Super Lig avait déjà connu cette équipe lors de la saison 2018-19, et pourrait refaire surface grâce à un contrat à long terme. L’Anglais avait également évolué à Chelsea il y a maintenant dix ans, donc ce championnat n’est pas un coin inconnu pour lui. Celui-ci pourrait donc remettre les pieds outre-Atlantique afin d’emmener l’effectif du technicien espagnol à la tête de la Premier League. Affaire à suivre…