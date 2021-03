Manchester City-Manchester United : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C'est jour de derby à Manchester. Si le titre ne semble plus pouvoir échapper à Manchester City, qui compte 12 points sur le deuxième, Leicester, le tout à 11 journées de la fin du championnat, il sera surtout histoire de suprématie cet après-midi pour la bande à Guardiola. Battus lors de leurs deux dernières réceptions de Man United, les Skyblues espèrent pouvoir mettre fin à ce qui ressemble à une anomalie pour cette équipe qui marche sur la concurrence depuis plusieurs semaines.

Sans absent notable, Guardiola aligne un 4-3-3 avec les intégrations de Oleksandr Zinchenko et John Stones dans le onze par rapport au succès face à Wolverhampton Wanderers (4-1). Ole Gunnar Solskjaer doit pour sa part se priver de David De Gea, indisponible après son retour en Espagne pour la naissance de son premier enfant, mais aussi de Juan Mata et Phil Jones (exclus). Dean Henderson est donc logiquement titulaire. Anthony Martial, qui avait reçu un coup, débute lui aussi, alors que Paul Pogba et Donny van de Beek étaient trop justes pour intégrer le groupe.

Les compositions des équipes :

Manchester City : Ederson - Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko - Gundogan, Rodri, De Bruyne (C) - Mahrez, Jesus, Sterling.

Manchester United : Henderson - Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - James, Fernandes, Rashford - Martial.