Le beau geste de Classico Sport

Ce week-end, il y avait du football. Mais il y avait surtout le téléthon. Cet événement caritatif est organisé depuis 1987 par l'Association française contre les myopathies (AFM). Dans le milieu du ballon rond, parfois, on met la main à la pâte et on essaye de récolter quelques fonds pour les associations.

La suite après cette publicité

Ces fonds sont destinés notamment à la recherche pour les maladies génétiques neuromusculaires. Cette fois, 6500€ ont été récoltés par la fondation Classico Sport. 1000€ par victoire des joueurs de l’agence Classico Sport étaient donnés. On peut donc remercier Romain Faivre et sa victoire avec Brest et Sofiane Diop avec Monaco, notamment. Après des mois tumultueux, le football donne, à nouveau, une très belle image.