Le FC Barcelone ouvre la porte à un départ pour Ronald Araujo

Le feuilleton Ronald Araujo connaît un nouvel épisode. À 25 ans, le défenseur s’est imposé comme un cadre du FC Barcelone et l’un des tout meilleurs du monde à son poste. Après Sergi Roberto et Marc-André ter Stegen, il est même le 3e dans la hiérarchie des capitaines, devant Frenkie de Jong. Tout irait pour le mieux si son contrat ne se terminait pas en 2026 et que les négociations pour une prolongation traînent en longueur. Le problème est avant tout d’ordre économique.

« Mon avenir dépend du club. Tout le monde sait que je suis très heureux ici au Barça. Et très reconnaissant envers Xavi. (…) Depuis son arrivée, je crois que j’ai beaucoup grandi en tant que joueur et évidemment je suis très reconnaissant », lâchait l’Uruguayen après la qualification en quarts de finale de Ligue des Champions. Une manière de mettre la pression sur sa direction puisqu’il se sait courtisé et souhaite être revalorisé à hauteur de son statut au club.

Le Barça sera vendeur cet été

Depuis plusieurs semaines maintenant, le Bayern tente de se l’offrir. Il y a même eu un échange téléphonique en décembre avec Thomas Tuchel et le directeur sportif Christoph Freund. «Ce sont toujours des rumeurs qui surgissent sur tous les marchés. Il y a toujours des discussions, mais je suis concentré sur le Barça et je le montre toujours. Je me donnerai toujours à 100 %», avait alors répondu le joueur d’1m92. Dans les jours suivants, en plein mercato d’hiver, les Bavarois transmettaient une offre de 75 M€ à leurs homologues catalans. Refus de ces derniers.

L’argument était d’ordre sportif avec la Liga et la Ligue des Champions en point de mire. La suite a donné raison au Barça puisqu’un quart de finale de C1 contre le PSG se présente. Pour cet été en revanche, la donne sera différente. Avec un Bayern Munich toujours très séduit par les qualités d’Araujo, les Blaugranas ont de fortes chances d’accepter une offre si celle-ci répond à leurs attentes. ESPN évoque la somme d’environ 100 M€, confirmé par Sky Sport en Allemagne.

Le Barça a besoin de deux ventes majeures cet été

Ainsi, les Culers s’éviteraient une coûteuse prolongation (dont ils n’ont pas les moyens de toute façon) et remettraient les comptes un peu à flots. Sport précisait à ce titre que le Barça aurait besoin d’au moins deux ventes importantes au prochain mercato pour avoir les coudées un peu plus franches. L’offre saoudienne pour Raphinha arrive donc à point nommé. Araujo apparaît comme l’un des autres joueurs à la plus forte valeur marchande de l’effectif. Le "coût" sportif serait également préjudiciable…