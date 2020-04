OL : la réaction de Jean-Michel Aulas aux sacres du PSG et de Lorient

Ce jeudi, la Ligue Professionnel de Football a officialisé le gel du classement de Ligue 1 et donc le neuvième sacre du PSG, ainsi que les tickets européens. Une décision qui ne fait évidemment pas les affaires de l’Olympique Lyonnais, septième après 28 journées, et qui devra donc battre le PSG en finale de Coupe de la Ligue - si finale il y a - pour espérer entrevoir l’Europe la saison prochaine.

Et, comme à son habitude, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a réagi sur son compte Twitter, avec une pointe de sarcasme : « Bravo au PSG et Lorient champions de L1 et L2 , et au fait pourquoi l’OL féminin ne l’est-il pas ? »