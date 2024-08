Jeux Olympiques 2024 : la presse argentine est furieuse contre l’équipe de France

«Des plus grands rêves à la douleur des Jeux Olympiques.» C’est sans doute Olé qui résume le mieux le sentiment argentin au lendemain de l’élimination de l’Albiceleste contre l’équipe de France en quart de finale du tournoi olympique (1-0). Un match entaché de quelques polémiques inhérentes à la tension entre les deux pays depuis les chants racistes des Argentins contre les Français après leur victoire en Copa America le 14 juillet dernier. Durant la rencontre déjà, des regards et des gestes avaient pu mesurer le degré d’agressivité jusqu’à l’explosion finale, la bagarre générale au coup de sifflet final.

Outre les déclarations de Nicolas Otamendi, la presse locale a également son point de vue sur les incidents du Matmut Atlantique et cette défaite. Olé a une analyse assez étonnante des événements, évoquant la revanche de la dernière finale de la Coupe du monde et feignant de reconnaître le vrai problème : les paroles racistes des joueurs argentins. «Une revanche ? Haha. Mais quelle vengeance ? Comparez une finale de Coupe du monde avec des quarts de finale des Jeux Olympiques ? Mais s’il vous plaît… Est-ce que ça fait mal ? Bien sûr», assure le quotidien et de conclure. «Malgré la profonde douleur générée par l’élimination, on est loin de la douleur de perdre la finale d’une Coupe du Monde. Ne confondez pas…»

La presse argentine n’a pas apprécié les incidents mais remercie Thierry Henry

C’est un peu plus qu’un match de football qui s’est joué hier à Bordeaux. ESPN parle d’«une Argentine battue en quarts de finale et par l’équipe organisatrice du tournoi après un final à scandale en raisons quelques incidents» et rappelle dans un autre article que l’«Albiceleste s’attendait un accueil houleux de la part du public français. Au moment où l’hymne argentin a commencé à retentir, les spectateurs du stade de Bordeaux ont fait tomber un tonnerre de huées, que les joueurs de l’équipe nationale ont enduré sans faire de bruit.» ESPN s’offusque de ce «manque de respect du public local» tout en expliquant que ce fut «le seul incident.»

Dans ce contexte, plusieurs médias font état des excuses de Thierry Henry, comme Tyc Sports et souligne la sportivité du sélectionneur français. «Il a condamné les émeutes de fin de match déclenchées par les footballeurs de son équipe.» «Titi, un Monsieur, s’enthousiasme ESPN. Thierry Henry a fait part de sa colère après la fin du match et les incidents entre la France et l’Argentine en quarts de finale.» Le petit mot glissé à Javier Mascherano après le coup de sifflet final (les deux hommes se sont côtoyés au FC Barcelone mais sans jouer ensemble) a également été apprécié, d’autant que le sélectionneur argentin pourrait plier bagages…