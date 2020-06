Mercato : la Fiorentina souhaite s'attacher les services de Thiago Silva

«Ils vont quitter le club à la fin de la saison. C'est confirmé.» Interrogé récemment sur les cas Edinson Cavani et Thiago Silva, le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo avait mis fin à tout suspense. L'aventure entre le club de la capitale et le défenseur brésilien touche donc à sa fin, après huit belles années.

Normalement libre le 30 juin prochain, le joueur âgé de 35 ans va cependant peut-être prolonger de quelques mois pour disputer la fin de la Ligue des Champions avec les Parisiens, en août prochain. Mais derrière, le natif de Rio de Janeiro pourra porter un autre maillot. Mais alors où va rebondir l'international auriverde aux 87 sélections ? Récemment, nous vous expliquions que Carlo Ancelotti, l'entraîneur d'Everton, avait échangé avec lui pour prendre la température. Mais la concurrence s'annonce rude.

Tottenham et Wolverhampton aussi sur le coup

D'après les informations de Sky Italia, un autre club est désormais entré dans la danse pour s'attacher les services de Thiago Silva : la Fiorentina. La Viola serait prête à retenter un coup comme pour Franck Ribéry, recruté l'été dernier. Les dirigeants de la formation italienne ont d'ailleurs déjà entamé les discussions avec le principal concerné, qui souhaite lui poursuivre sa carrière en Europe. Et un retour en Italie n'est pas à exclure, Thiago Silva ayant porté les couleurs de l'AC Milan de 2009 à 2012.

Cependant, la Fiorentina va devoir exposer ses arguments clairement. Car derrière, d'autres formations pensent également au Brésilien. Selon nos informations, Tottenham et plus particulièrement José Mourinho veulent le recruter. Les deux hommes ont d'ailleurs déjà échangé sur le sujet. Et une autre écurie de Premier League, Wolverhampton, s'est également renseignée auprès du joueur. Thiago Silva ne manque donc pas de prétendants.