CAN 2025, Nigéria : les mots forts d’Éric Chelle sur le Maroc

Qualifié pour les demi-finales après sa victoire face à l’Algérie (0-2), le Nigeria s’apprête à défier le Maroc, tombeur du Cameroun, dans une affiche très attendue du dernier carré. À trois jours de cette confrontation, le sélectionneur nigérian Éric Chelle a tenu à souligner l’ampleur du défi qui attend ses joueurs face à l’un des poids lourds du football africain, qui évoluera en plus à domicile.

En conférence de presse, Chelle a insisté sur la force collective des Lions de l’Atlas et sur la pression particulière qui accompagne le statut de pays organisateur : « le Maroc est une grande équipe, et il n’est jamais facile d’être un pays organisateur, car la pression est énorme. Mais en contrepartie, un travail considérable est accompli en coulisses. » Admiratif du travail de Walid Regragui, il a ajouté : « l’entraîneur du Maroc est très bon et dispose de joueurs exceptionnels. Tout ce que j’espère, c’est que nous ayons un grand match, digne de la valeur des deux sélections. » Avant de conclure, lucide : « essayez simplement de vous mettre à la place de n’importe quel sélectionneur pour comprendre l’ampleur de la responsabilité. Ce sera un match ouvert, et le meilleur l’emportera. »