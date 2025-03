OM : Balerdi veut rapporter un titre… ou de l’argent

Leonardi Balerdi était l’invité de l’émission "Les rendez-vous Grand Central, spécial OM", avec BFM Marseille, La Provence et RMC Sport. Il a ainsi pu évoquer les nombreux sujets d’actualité de l’OM, comme l’arbitrage ou la lutte pour la Ligue des Champions. Mais le défenseur argentin a aussi abordé des sujets plus personnels, et notamment comment il a vécu les soubresauts de sa propre aventure sur la Canebière.

« J’essaie de trouver la motivation. A certains moments, on a pu se dire que c’était fini avec l’OM mais ce n’était pas ma mentalité. Je me disais que j’allais renverser la situation, donner quelque chose à l’OM. J’ai toujours dit que j’aimerais donner un titre à l’OM mais aussi en termes d’argent (sur un futur transfert), comme ça le club progresse. Je veux que le club progresse et je veux bien finir à l’OM », a-t-il expliqué, laissant donc entendre qu’il quitterait un jour le club olympien.