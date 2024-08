Lens s’offre un jeune de Bordeaux

Libre depuis le dépôt de bilan des Girondins de Bordeaux, le jeune milieu offensif Alpha Diallo (18 ans) a retrouvé un club. Ce dernier vient de s’engager avec le Racing Club de Lens où il va poursuivre sa carrière.

«Milieu prometteur (18 ans) et passé par le Paris FC, le Red Star FC et plus récemment par le centre de formation des Girondins de Bordeaux, Alpha Diallo a paraphé jusqu’en juin 2027», peut-on lire dans un communiqué du club artésien.