Real Madrid : Karim Benzema blessé et incertain en Ligue des Champions

Cette saison, les infirmeries de nombreux clubs font le plein. C'est notamment le cas de celle du Real Madrid, où plusieurs éléments sont sur le flanc. Et ce vendredi, ils ont été rejoints par Karim Benzema.

C'est ce qu'a expliqué Zinedine Zidane en conférence de presse : «il ne sera pas avec nous demain (face à Valladolid), il a une blessure , il a quelque chose ... Comme c'est arrivé hier, il ne sera pas là demain. On verra la semaine prochaine et comment ça évolue (...) Nous savons qui est Karim et ce qu'il est pour nous. Il ne sera pas là et nous devons faire face à cela». La presse madrilène, elle, explique que le Français est très incertain pour le déplacement à Bergame mercredi pour affronter l'Atalanta en Champions League.