Eric Di Meco se lâche contre l'OM et ses tauliers

Pour son retour en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille s'est incliné dans les derniers instants sur le terrain de l'Olympiakos (0-1). Une défaite qui vient porter la série à 10 revers consécutifs dans la plus grande des compétitions européennes. Une situation compliquée pour un club qui a réussi à soulever la coupe aux grandes oreilles dans son histoire.

Un constat qui a fait sortir de ses gonds. A l'antenne de RMC, l'ancien Marseillais a montré de l'agacement face à l'attitude des Olympiens : « tu as 3 joueurs qui étaient là lors du 0 pointé. Record du monde. Une honte pour le club. Même moi quand on m’en parle, j’ai honte. Tu vas à l’Olympiakos sans public et qui est considéré à ton niveau. Et tu sombres comme ça au bout de 60 minutes ? A un moment donné, tu ne l’as pas la honte ? Je suis désolé mais dans un effectif, tu as de tout. Mais tu as des tauliers. Dans mon football, les tauliers doivent montrer plus que cela ». Un petit tacle envoyé à Payet, Thauvin ou Mandanda qui pourrait servir d'électro-choc.