Robin Le Normand répond à la prise de position politique de Kylian Mbappé

Lundi dernier, en marge du match de l’équipe de France remporté face à l’Autriche, Kylian Mbappé s’est offert une sortie remarquée en conférence de presse. L’attaquant français avait pris position en vue des prochaines élections législatives en fustigeant ce qu’il considère comme "les extrêmes" : «on a des valeurs de mixité, tolérance et de respect. Chaque voix compte et ce n’est pas à négliger. J’espère qu’on fera un bon choix et qu’on sera encore fier de porter le maillot de l’équipe de France le 7 juillet.» Une prise de position forte qui n’a pas forcément été appréciée par la classe politique française ou encore Unai Simon, le gardien de la sélection espagnole. Compère avec la Roja du gardien de Bilbao mais français né à Pabu en Bretagne, Robin Le Normand a été interrogé par El Pais sur la prise de position politique de Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Le joueur de la Real Sociedad respecte d’ailleurs la posture tenue par le joueur du Real Madrid : «je comprends Mbappé, parce que c’est quelqu’un de très connu, sa parole a du pouvoir, et je pense que se cacher n’est pas non plus la solution. Je pense qu’il fallait qu’il s’exprime. Ensuite, je ne suis pas qualifié pour parler de ça, je ne suis pas un homme politique, non, j’ai bien compris tous les concepts politiques pour parler. Mais il est clair que mon opinion c’est que les extrémistes sont dangereux donc chacun peut penser ce qu’il veut.» Pour autant Robin Le Normand estime que prendre une position politique n’est pas forcément essentiel : «c’est ce que chacun ressent. Il faut respecter ce que Kylian a dit, parce que c’est logique, mais il faut aussi respecter les gens qui ne veulent pas donner leur avis. Tout le monde n’a pas la capacité de le faire. Je n’ai pas assez lu, je n’ai pas assez travaillé pour donner un avis.»