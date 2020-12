Liverpool : Ibrahima Konaté aussi dans le viseur

Du haut de ses 21 ans, Ibrahima Konaté impressionne tout son monde cette saison au sein de l’effectif du RB Leipzig, où il occupe désormais une place plus importante. En attestent ses cinq titularisations en Bundesliga, mais surtout ses cinq matches de Ligue des Champions disputés contre des équipes de très haut niveau, comme Manchester United ou encore le PSG contre qui il s’était montré fortement imposant sur le plan défensif. De belles prestations sur la plus grande des scènes européennes qui n’ont tout bonnement pas échappé aux cadors européens, du moins un.

D’après les informations du quotidien allemand Bild, le défenseur central formé au FC Sochaux serait, pour les dirigeants de Liverpool, une alternative plus qu’intéressante à Dayot Upamecano, dont le nom a déjà été coché depuis quelque temps sur la liste des potentielles recrues. Le besoin de recruter en défense du côté des Reds se veut de plus en plus urgent. Reste désormais à savoir si ces derniers réussiront un joli coup dès cet hiver, au mois de janvier prochain.