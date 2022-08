MU - Liverpool : les compositions sont là

La 3e journée de Premier League se conclut par un derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool. A domicile, les Red Devils s'organisent en 4-3-3 avec David De Gea dans les cages derrière Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martinez et Tyrell Malacia. Positionné en sentinelle, Scott McTominay est accompagné par Bruno Fernandes et Christian Eriksen dans l'entrejeu. Jadon Sancho et Anthony Elanga prennent les couloirs alors que Marcus Rashford est en pointe. Cristiano Ronaldo débute sur le banc.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Reds s'articulent dans un 4-3-3 avec Alisson Becker comme dernier rempart. Devant lui, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andrew Robertson constituent la défense. Jordan Henderson, James Milner et Harvey Elliott sont associés dans l'entrejeu tandis que Mohamed Salah et Luiz Dias prennent les ailes autour de Roberto Firmino.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Malacia - Fernandes, McTominay, Eriksen - Sancho, Rashford, Elanga

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Henderson, Milner, Elliott - Salah, Firmino, Diaz