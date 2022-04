City : Pep Guardiola vole au secours de Zack Steffen

Le coach de Manchester City Pep Guardiola a défendu samedi son gardien Zack Steffen après la défaite en demi-finale de FA Cup face à Liverpool (3-2), durant laquelle le portier américain a été en difficulté, il s’est notamment illustré en encaissant un but gag face à Sadio Mané. Le technicien espagnol a justifié son choix de ne pas titularisé Ederson car son deuxième gardien de 27 ans avait disputé les tours de coupe précédents.

« Cela arrive. Nous en avons besoin pour créer notre football. Nous utilisons notre gardien pour déplacer nos adversaires dans des situations différentes. C’est un moyen de se créer des occasions et ces choses peuvent arriver. C’est un accident. Je suis à peu près certain que Zack ne voulait pas le faire. C’était une décision d’il y a quelques jours. C’est injuste quand on joue les coupes et de ne pas le faire jouer. Il mérite de jouer et après cela il a eu un bon match. Il est un gardien exceptionnel », a déclaré Guardiola après la rencontre.