Ligue 1 : l’OM s’impose à Rennes et réalise la bonne opération du week-end

Comme un air de Ligue des Champions. Voilà ce qui se dégageait, ce dimanche soir, du Roazhon Park, terre d’accueil du choc de la 26e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais FC et l’Olympique de Marseille. Un duel peut-être décisif dans la course à la C1 qui a fini par tourner à l’avantage des visiteurs (0-1), dans une rencontre plutôt plaisante à suivre sans être pour autant spectaculaire.

La suite après cette publicité

Kolasinac en héros

Pour ce déplacement en Bretagne, Igor Tudor décidait de laisser Malinovskyi sur le banc, comme Vitinha, pour aligner Ünder et Guendouzi (décevant) en soutien de Sanchez, quand Bruno Genesio faisait confiance à un quatuor offensif composé de Doku, incertain, Toko Ekambi, Gouiri et Kalimuendo. C’est pourtant Veretout, contré par Bourigeaud, qui a allumé la première mèche de la partie (1e). Ünder a ensuite manqué de précision (9e) puis de peps (11e), avant que Mandanda ne rattrape sa petite erreur de relance en remportant son duel avec Clauss (12e). Un temps fort marseillais n’ayant pas abouti et qui aurait pu coûter cher.

À lire

Le classement de la Ligue 1

Car le SRFC s’est un peu révolté, à l’image de la première tentative de Toko Ekambi (14e), suivie d’une lourde frappe de Gouiri repoussée par la transversale de Lopez (15e), qui a aussi fait le job sur un tir de Kalimuendo (29e), alors que Doku, blessé, avait dû céder sa place à Doué (26e). Au retour des vestiaires, les joueurs de l’OM ont attaqué fort et ont été récompensés. Si Mandanda est bien sorti dans les pieds de Sanchez (51e) et que Tavares, brouillon techniquement, s’est raté (54e), Kolasinac a conclu de près une combinaison d’école à trois sur un coup franc joué rapidement par Veretout avec Ünder pour surprendre les Rennais (0-1, 57e).

La suite après cette publicité

Marseille retrouve le sourire et se donne un peu d’air

Pas forcément de quoi brutalement réveiller les locaux. Après une nouvelle alerte bien gérée par Mandanda devant Sanchez (64e), il a fallu attendre plus de 10 minutes pour voir Toko Ekambi (76e) puis Theate (77e) trop décroiser leur tête et apporter un peu de danger dans la surface adverse.

La bonne opération de cette 26e journée de Ligue 1 dans la course à la Ligue des Champions est donc pour l’OM, qui, en plus de retrouver la victoire après deux énormes claques reçues au Vélodrome, relègue Lens et Monaco (tenus en échec ce week-end) à 4 points. Et enchaîne un 7e succès loin de ses bases en championnat. De son côté, Rennes rechute après deux succès consécutifs en Ligue 1 et voit son adversaire du soir s’envoler avec 9 points d’avance du haut de sa deuxième place.

La suite après cette publicité