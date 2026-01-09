Manchester City : Pep Guardiola justifie le choix Antoine Semenyo

Ce matin, Manchester City a confirmé l’arrivée d’Antoine Semenyo, son tout nouvel attaquant recruté pour 75 M€. «Manchester City est ravi de confirmer la signature d’Antoine Semenyo en provenance de l’AFC Bournemouth. Le joueur de 26 ans a signé un contrat de cinq ans et demi, qui le maintiendra à l’Etihad Stadium jusqu’en 2031». Auteur de 10 buts et de 3 passes décisives en 21 matches cette saison avec Bournemouth, le Ghanéen de 26 ans est un joli renfort offensif pour les Mancuniens.

Cependant, si Manchester City a réussi à devancer plusieurs gros calibres dans ce dossier, certains se sont interrogés sur le profil de la recrue des Skyblues. En effet, Semenyo vient renforcer un secteur offensif composé entre autres d’Haaland, Foden, Cherki, Doku et Savinho. Sauf que le Ghanéen possède, comme quatre des cinq noms cités ci-dessus, un profil d’attaquant de côté. En clair, City n’a pas recruté un pur avant-centre pour soulager Erling Haaland, mais un énième joueur de côté. Certains ont même parlé de concurrent à Rayan Cherki, fraichement arrivé en Angleterre.

Semenyo vient concurrencer Doku, Savinho, Bobb

Présent ce vendredi en conférence de presse, à la veille du match de FA Cup face à Exeter, Pep Guardiola a logiquement été questionné sur son nouveau joueur. Un attaquant qui sera présent dans le groupe demain. «Il est sélectionné. Je ne sais pas s’il sera titulaire ou non, mais il sera sélectionné, c’est certain», a confié l’Espagnol qui s’est ensuite justifié sur le choix Semenyo. «Tout le monde connaît ses qualités, n’est-ce pas ? Il a été extraordinaire à Bournemouth et peut jouer des deux côtés, à droite comme à gauche. Il utilise ses deux jambes de manière incroyable. Il peut également jouer en tant qu’attaquant grâce à sa vitesse, et il connaît bien la Premier League. De nombreux clubs le voulaient, mais il a décidé de nous rejoindre. Je ne peux que le remercier. Je suis très heureux pour les années à venir», a déclaré le coach des Cityzens, avant de conclure.

«Nous le suivons depuis quelques années. Nous l’avons suivi pendant longtemps et, au final, compte tenu de la situation que nous avons en attaque avec les ailiers, nous avons trois joueurs spécifiques, Oscar (Bobb), Savinho et Jeremy (Doku), donc nous devons nous renforcer pour les années à venir et c’est pourquoi le club a fait le geste de le recruter, à l’âge idéal - 25, 26 ans. Les meilleures années sont donc à venir. Il faut comprendre qu’il ne vient pas ici pour un, deux ou trois matchs, il vient pour plusieurs années, donc il a tout le temps devant lui. Je sais que c’est un gars exceptionnel que nous avons là. L’équipe va l’accueillir à bras ouverts, car ce groupe de joueurs et ce club ont la particularité de mettre les gens à l’aise dès leur arrivée. Il s’adaptera rapidement. » Réponse dès demain en FA Cup ?