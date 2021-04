Inter, SPAL : à la découverte de Christopher Attys, jeune milieu français à la conquête de l'Italie

La suite après cette publicité

Dans l'antichambre du monde professionnel, Christopher Attys (20 ans) fait ses armes. Avec la SPAL, où il est prêté depuis l'été dernier par l'Inter, le milieu de terrain engrange les matches en Primavera (15 titularisations en 18 journées, 1 but) et promène son talent sur les terrains italiens. Le jeune homme exprime enfin tout son potentiel après une logique période d'adaptation. «Je me sens super bien, je suis en forme, j’ai connu de nouveaux coéquipiers. Je me sens mieux, j’ai de meilleures sensations, je me sens plus libéré quand je joue et je dois continuer comme ça. Au début, ça a été dur, ce n’est pas le même football. En Italie, c’est plus basé sur la tactique alors qu'en France, c'est plus technique. Ça a été difficile pour moi les premiers temps», nous a confié le Français, arrivé de l'autre côté des Alpes à l'automne 2018 suite à une détection.

«J’ai joué au Paris FC des U14 aux U16. Je suis ensuite parti à Torcy en U17 Nationaux. Après une saison, j’ai fait plusieurs essais dans divers clubs. Un jour, j’ai participé à un rassemblement organisé par Power Soccer Management, une agence. Au début, je ne jouais pas à mon poste, on m'avait mis défenseur. Mais sur le dernier match, on m’a mis au milieu, mon vrai poste. J’ai fait ce que j’avais à faire. Un agent, Fabio Sommella, qui s'occupe toujours de moi aujourd'hui, est venu me voir à la fin du rassemblement, il m’a demandé mes coordonnées. Puis, il a rencontré mes parents. Il m’a dit qu’il allait m’emmener à l’essai dans plusieurs clubs en Italie. Il m’a proposé directement un essai à l’Inter. Je devais rester une semaine, ça a finalement duré deux semaines. Je suis rentré à Paris et deux jours plus tard l’Inter m’appelait pour m’engager», nous a-t-il raconté.

Des clubs français l'ont à l'œil

Chez les Nerazzurri, le droitier, qui s'inspire de Paul Pogba et Tanguy Ndombele à son poste, a démarré par les U18 avant de monter avec les U19. Il a même eu la chance de participer à plusieurs séances d'entraînements avec les professionnels. «Au début, je n’y croyais pas. Je regardais ces joueurs-là à la télé, Ivan Perisic, Radja Nainggolan, Lautaro Martinez... C’était un truc de ouf», nous a-t-il confié. À l'été 2020, le bac italien en poche, il paraphe même son premier contrat professionnel avec la formation lombarde, jusqu'en juin 2023, avant de filer en prêt à la SPAL. Où il est l'un des artisans de la bonne saison de l'équipe U19, 6e du championnat, qui a notamment accroché la Juventus (1-0), l'AS Roma (1-0)... et l'Inter (2-1) à son tableau de chasse.

«Je me concentre sur la fin de saison avec la SPAL et on verra ensuite pour intégrer le monde professionnel», nous a-t-il indiqué, sûr de sa force. «Je pense que je peux aller voir plus haut. Je me sens vraiment bien. Il me reste deux ans de contrat avec l’Inter. Le club me suit cette saison. On verra ce que le club me propose par la suite», a-t-il conclu. Technique, physique et doté d'une bonne lecture du jeu, Christopher Attys a les dents longues. Ce qui, selon nos informations, n'a pas échappé à plusieurs écuries de Ligue 1 et Ligue 2, intéressées par son profil.