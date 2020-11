La blessure de Gerard Piqué met la saison du FC Barcelone en péril

Sale soirée. Deux mots qui résument probablement bien ce qu'ont vécu les troupes de Ronald Koeman sur la pelouse du Wanda Metropolitano samedi soir. Une défaite 1-0 face à un Atlético de Madrid bien supérieur qui place les Catalans à neuf points des Colchoneros déjà, ces derniers s'affirmant comme les favoris pour le titre de Liga cette saison. Mais ce n'est pas tout... Les Catalans ont également perdu Gerard Piqué, sorti en deuxième période suite à un choc avec Angel Correa.

Tout porte à croire que l'expérimenté défenseur de 33 ans sera absent pour plusieurs mois, puisque le FC Barcelone a déjà informé que le Catalan souffre d'une entorse du ligament latéral interne et d'une blessure partielle du ligament croisé antérieur de son genou droit. Quoi qu'il en soit, on ne le reverra pas les dernières semaines de compétition, et ça, dans le meilleur des cas.

De Jong, le nouveau défenseur central du Barça ?

Une perte de poids pour les Blaugranas. Même si le numéro 3 a parfois des sauts de concentration qui le poussent à l'erreur, il restait le défenseur central le plus fiable de l'effectif, à l'heure où Clément Lenglet est clairement en-dessous de son meilleur niveau. De son côté, Samuel Umtiti est porté disparu à cause des blessures, alors que Ronald Araujo reste un jeune joueur qui, aussi prometteur soit-il, n'offre pas encore de garanties. Tout porte à croire que l'Uruguayen composera la charnière centrale avec Lenglet, mais Koeman risque d'être bien embêté à la première blessure ou à la première suspension.

Ce match face à Kiev en Ligue des Champions mardi sera d'ailleurs un bon symbole de la pauvreté de l'effectif catalan à ce poste, puisque Koeman devra composer sans Araujo et Umtiti, tous deux blessés, et sans Piqué donc. Tout porte à croire que c'est Frenkie de Jong qui dépannera en défense centrale, comme c'est déjà arrivé en cours de rencontre cette saison, pas plus tard que samedi. La suite de la saison risque d'être très longue et tout porte à croire que les Barcelonais vont encore plus forcer pour rapatrier Eric Garcia (Manchester City) cet hiver...