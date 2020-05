OL : Jean-Michel Aulas a un favori pour remplacer Grégory Coupet

Le 20 mai dernier, Grégory Coupet (47 ans) a surpris tout le monde en rejoignant le DFCO en Ligue 1 dans un rôle d'entraîneur des gardiens qu'il connaît bien pour avoir occupé ce poste pendant deux saisons au sein du club rhodanien. Mais le septuple champion de France, qui s'est engagé pour deux ans avec Dijon, arrivait en fin de contrat à Lyon. Les Gones doivent désormais lui trouver un remplaçant et ont notamment trois noms en tête (Christophe Revel, Rémy Vercoutre et surtout Christophe Lollichon).

Le troisième cité est l'entraîneur des gardiens de Chelsa depuis 2007 et a les faveurs du président JMA, à en croire les informations de L'Equipe. Depuis l'arrivée de Thibault Courtois en 2011, Lollichon est plus en retrait du côté des Blues et pourrait se laisser tenter par un retour en France, lui qui a commencé à Nantes et qui a également officié à Rennes, où il a connu Petr Cech. Le quotidien sportif précise que son salaire pourrait être le seul frein à cette opération au même titre que le souhait de Juninho, le directeur sportif, et la direction de l'OL de posséder un staff dont les contrats expirent en 2021. Une condition que n'acceptera pas l'entraîneur des gardiens de Chelsea. Jean-Michel Aulas devra donc faire un effort pour obtenir ce qu'il veut.