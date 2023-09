Le jour où Arsenal a recalé Federico Valverde

La suite après cette publicité

S’il fait aujourd’hui le beau temps du Real Madrid, Federico Valverde aurait bien pu prendre un tout autre virage en 2016. Alors qu’il évoluait encore à Peñarol, l’Uruguayen avait réalisé un essai d’une semaine à Arsenal, révèle le Daily Mirror ce samedi. À l’époque, Arsène Wenger avait pris en charge le dossier, avant de finalement rejeter l’opportunité de signer le joueur. Une information confirmée par Valverde, qui garde un souvenir partagé de cette expérience.

«Quand je suis allé m’entraîner à Arsenal en 2016, Alexis (Sanchez) était là et il a été l’un des rares à venir m’aider. Je lui serai toujours reconnaissant. Je n’étais personne à cette époque et il m’a très bien accueilli. En tant que footballeur, c’est un joueur incroyable», a rappelé l’intéressé, présent lors de la conférence de presse de l’Uruguay ce vendredi. Titulaire et vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid 6 ans plus tard, le natif de Montevideo a sans l’ombre d’un doute su digérer cet évènement.