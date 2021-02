Premier League : Tottenham et Bale font de la bouillie de Burnley

Gareth Bale est un homme pressé, en ce moment. Buteur en Ligue Europa mercredi, d'un délicieux enchaînement dribble derrière la jambe/enroulée du gauche, le Gallois a récidivé cet après-midi face à Burnley dès la première occasion des Spurs. Heung-min Son a centré devant le but et Bale a surgi pour tromper Nick Pope (1-0, 2e). Un deuxième but cette semaine, pour sa première titularisation en Premier League depuis son retour. Bale, décidément avisé, a encore frappé un peu plus de dix minutes plus tard. Le joueur prêté par le Real Madrid a renversé le jeu en diagonale sur Harry Kane, qui a tiré du droit et crucifié à son tour Pope, avec l'aide d'une déviation de James Tarkowski (2-0, 15e). Entre temps, Lucas Moura, servi sur un plateau par Son, s'était infiltré dans la surface plein axe avec un grand pont, avant de buter sur Pope (10e).

Le Brésilien ne s'est pas manqué la deuxième fois. Lâché par Ben Mee et dans le dos d'un Tarkowski encore malheureux sur le centre côté gauche de Sergio Reguilon, Lucas a eu tout le temps de croiser une volée puissante à l'opposé (3-0, 31e). Avec Bale à l'avant dernière passe. Après la pause, Tottenham, en roue libre, appuie encore sur le champignon. Reguilon se libère de la pression à gauche et sert Son, qui fixe dans l'axe et attire la défense, avant de décaler parfaitement Bale à droite. La suite ? Contrôle, frappe enroulée du gauche limpide, but (4-0, 55e). En fin de match, Son a encore alerté Pope d'un tir puissant du droit (74e). Sans impacter le résultat final. Avec ce succès fleuve acquis à domicile à l'occasion de la 26e journée de Premier League, Tottenham met un terme à sa mauvaise série en championnat, remonte à la huitième place du classement et met la pression sur Everton et Liverpool. Les Clarets, quinzièmes, n'ont que cinq longueurs d'avance sur le premier relégable, Fulham.

7 - Gareth Bale has been directly involved in seven goals in his last four appearances for Tottenham in all competitions (four goals & three assists). Flashback. pic.twitter.com/2pC6ackAij — OptaJoe (@OptaJoe) February 28, 2021

