Newcastle a fait une approche pour recruter Hugo Lloris !

Tout va encore plus s’accélérer dans les ultimes heures du mercato. Alors qu’il reste un peu moins de deux heures, Newcastle hésite. Alors que les Magpies sont de retour en Ligue des Champions et ont hérité du groupe de la mort, ces derniers souhaitent encore se renforcer. Et pour ce faire, Eddie Howe a une idée claire : enrôler un gardien de niveau international.

Dans ce sens, The Times nous informe que le club du nord de l’Angleterre souhaiterait obtenir le prêt de Hugo Lloris. Amené à être la doublure de Guglielmo Vicario à Tottenham, le champion du monde 2018 n’est pas trop emballé à l’idée de rallier St-James Park alors que son nom a été lié à l’Arabie saoudite et à la Lazio ces derniers jours. La publication anglaise rappelle que si aucune porte de sortie n’est trouvé pour Lloris à Tottenham, une résiliation de son contrat peut être à l’ordre du jour alors que son bail expire en juin prochain.