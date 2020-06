Al-Duhail discute avec Rennes et M'Baye Niang

Revenu en France la saison dernière (prêté par le Torino), M'Baye Niang avait été définitivement acheté par le Stade Rennais après une saison 2019/2020 réussie (11 buts en 29 matches de L1). Cette année, l'ancien Caennais en a inscrit 10 buts chez les Bretons. Un pari réussi pour les Rouge et Noir puisque l'attaquant Rennais signe les deux saisons les plus prolifiques de sa carrière à 25 ans. Affecté par le départ d'Olivier Letang, l'avenir de Niang au Roazhon Park se dessine en pointillé. Si l'OM est effectivement intéressé par sa venue et que la réciproque est vraie, un club Qatari est sur les rangs comme évoqué par L'Équipe.

Selon nos informations, il s'agit de l'Al-Duhail Sports Club, appartenant à l'émir du Qatar. Si des discussions sont en cours entre les deux clubs, elles ont aussi débuté avec l'international sénégalais. Notamment par l'intermédiaire de l'agent Moussa Sissoko. Après avoir établi une passerelle solide en Europe, l'agent d'Eduardo Camavinga et Ousmane Dembele multiplie les opérations au Qatar, où il est proche de la garde rapprochée de l'Émir. Récemment, il a notamment participé aux transferts de Medhi Benatia, de Kwang-song Han et Mario Mandzukic de la Juventus à Al-Duhail. Mais aussi de l'entraîneur Walid Regragui et de son adjoint Herve Guégan, tout deux arrivés au Qatar grâce à lui. Sous contrat jusqu'en 2023, Niang n'est pas fermé à l'idée de rejoindre un club exotique. Les bases du dossier sont posées.