Le plan financier du FC Barcelone pour séduire Lionel Messi !

Quel avenir pour Lionel Messi ? Actuellement sous les couleurs du Paris Saint-Germain, et ce jusqu’à la fin de saison à minima, le champion du monde argentin (174 sélections, 102 buts) suscite pourtant de nombreuses interrogations. Peut-il continuer son aventure dans la capitale française ? Oui mais sous certaines conditions. La MLS peut-elle convaincre la star parisienne de revoir ses plans ? Difficile pour l’heure de le confirmer. Le FC Barcelone a-t-il une chance de le rapatrier ? Assurément, en témoigne la campagne médiatique lancée à son égard…

La suite après cette publicité

Présent, ce vendredi, en conférence de presse, Christophe Galtier a quant à lui fait le point sur la situation contractuelle de la Pulga. «Concernant l’avenir de Leo, il y a sa position et celle du club. Ça discute entre les deux parties. Moi, je suis focus sur les 10 matchs qui se présentent pour aller chercher ce titre de champion de France. Quant à savoir ce que vont décider les deux, ça reste confidentiel», assurait en ce sens l’ancien coach des Aiglons. Un discours méfiant qui peut se comprendre, à l’heure où les Blaugranas font le forcing pour un come-back du septuple Ballon d’Or.

À lire

PSG : l’Argentine redoute le retour de Lionel Messi à Paris

Le Barça sait comment convaincre Leo Messi !

Que ce soit Sergi Roberto, Ronald Araujo ou Robert Lewandowski qui ont publiquement demandé son retour, Xavi convaincu à l’idée d’intégrer l’Argentin dans son onze de départ ou le vice-président du Barça, Rafael Yuste, qui a récemment admis que des contacts avaient été initiés entre le club et l’entourage de Messi, tout le Barça plaide pour un tel dénouement. Oui mais voilà, si une telle issue, d’abord jugée impossible, semble refaire surface ces dernières heures, la problématique financière reste la même pour les hautes sphères barcelonaises. Dès lors et pour convaincre Messi - au-delà de l’aspect purement affectif - de rallier la Catalogne, le board catalan a préparé un plan.

La suite après cette publicité

Contraint financièrement (les Culers doivent résorber un trou de 200 millions d’euros pour pouvoir sortir du contrôle de la Ligue et ne peuvent toujours pas enregistrer le nouveau contrat de Gavi), le Barça ne disposera pas d’une marge de manœuvre conséquente mais compte bien jouer sa carte à fond. Pour que le Parisien fasse son retour au club, le FC Barcelone envisagerait donc plusieurs options. Tout d’abord, le club ne serait pas contre l’idée d’un plan de licenciement pour beaucoup de salariés. Une information révélée par Le Parisien qui ajoute que les Blaugranas opteraient alors pour une nouvelle politique salariale à la baisse et la vente de joueurs comme Ansu Fati, Clément Lenglet, Ferran Torres et Éric Garcia.

Par ailleurs, le Barça pourrait proposer à la Pulga un salaire qui n’atteindrait pas les 10 M€ bruts par saison. Mais ce n’est pas tout. Pour compenser ces «faibles» émoluments, la direction catalane accorderait à Messi une partie des revenus liés aux nouveaux sponsors, un intéressement sur les billets vendus pour les matches à domicile et un autre sur les ventes de maillots… Autant d’options considérées par l’actuel leader de la Liga, à l’heure où les discussions entre Messi et le PSG n’aboutissent toujours pas. Une chose est sûre, le Barça n’a clairement pas perdu espoir et compte bien accueillir, à nouveau, celui qui totalise 18 buts et 17 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Le PSG est prévenu.