Liga : le Valence CF n'y arrive toujours pas et craque face à Grenade

Dans le cadre de la 34ème journée de Liga, Grenade recevait le Valence CF au Los Carmenes. En crise de résultats, Valence qui restait sur trois défaites consécutives dont la dernière face à Bilbao (0-2), devait absolument l'emporter pour chasser ses vieux démons. Victorieux à Alaves (2-0) il y a trois jours, Grenade pouvait revenir sur les talons de la Real Sociedad au classement. Cette rencontre se décantait enfin à l'heure de jeu pour Grenade grâce à un penalty transformé par Fernandez (1-0, 59e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, les hommes de Voro Gonzalez n'avait pas le temps de gamberger et recollait au score. Cheryshev trouvait Vallejo dans un trou de souris qui ajustait Silva (1-1, 63e). Valence prenait l'avantage six minutes plus tard sur un missile de Guedes (1-2, 69e). En fin de match, Grenade égalisait sur coup-franc par Fede (2-2, 86e). Avec ce résultat nul, les deux formations restent neuvième (Valence) et dixième (Grenade) au classement.

Retrouvez le classement de la Liga ici.