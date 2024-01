Rennes - OM : Julien Stéphan savoure la qualification avant un mois de février infernal

Mission accomplie pour le Stade Rennais et Julien Stéphan ! Opposés à l’Olympique de Marseille au Roazhon Park et menés en première période, les Bretons ont fait preuve de caractère pour revenir dans la partie grâce à une réalisation de Martin Terrier au retour des vestiaires avant de l’emporter à l’issue de la fatidique séance des tirs au but (1-1, 9 tab à 8). Avec la qualification pour les 8es de finale de la Coupe de France en poche, l’entraîneur du SRFC n’a pas caché sa joie à l’issue du coup de sifflet final même s’il reconnaît que le plus dur reste à venir au regard du calendrier infernal qui attend ses protégés en février.

«C’était un bon match dans l’ensemble. Ils nous ont posé des difficultés au cours des 25 premières minutes du match. On a fait une excellente fin de première et on est reparti fort en seconde période. On a réussi à égaliser rapidement. On a manqué d’essence sur la fin de la rencontre. On a terminé avec une équipe jeune, avec des joueurs issus du centre de formation. Et puis, il a fallu montrer du caractère, du courage et de l’intensité. Avec le public qui était fantastique, ça fait une bonne soirée pour nous. On y va étape par étape, ça contribuera à installer une dynamique positive et renforcer la confiance du groupe car on est invaincu depuis 5 matchs consécutifs. On va avoir un calendrier démentiel en février avec la Coupe d’Europe, le championnat et la Coupe de France. Mais les joueurs sont prêts pour ça», a concédé le technicien français au micro de beIN Sports. Pour rappel, Rennes affrontera Sochaux en 8es de finale de la Coupe de France.