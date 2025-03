L’AS Roma a choisi son nouveau coach

Alors qu’il arrive en fin de cycle avec l’Atalanta et ne devrait pas aller plus loin cet été, Gian Piero Gasperini est la cible numéro 1 des dirigeants de l’AS Roma, qui cherchent un successeur à Claudio Ranieri, l’ancien coach monégasque prenant sa retraite à la fin de la saison. Les performances de l’Atalanta au sein des différentes coupes d’Europe auxquelles le club a participé récemment ont grandement pesé dans le choix des Romains, notamment le succès en Ligue Europa l’an passé.

Un départ à Rome serait le début d’un nouveau cycle pour un entraîneur très expérimenté (67 ans) et présent à Bergame depuis 9 ans, mais qui n’a découvert le plus haut niveau européen sur le banc que lors de sa signature du côté de la Dea en 2016. Les noms de Francesco Farioli, l’ancien coach niçois aujourd’hui à l’Ajax Amsterdam, et de Vincenzo Italiano, manager de Bologne, sont des solutions de secours en cas de refus de Gasperini.