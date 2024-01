Les 7 joueurs ciblés par le Bayern Munich

Le Bayern Munich poursuit son lifting. Cet été, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont opéré plusieurs changements. L’idée était d’apporter du sang neuf en attaque avec Harry Kane. Et le pari est réussi pour le moment puisque le buteur anglais enchaîne les buts sous le maillot bavarois. Comme lui, Raphaël Guerreiro, Konrad Laimer et Kim Min-jae ont rejoint les champions d’Allemagne 2023. De quoi satisfaire l’exigeant Thomas Tuchel. Mais pas totalement non plus.

Tout l’été, l’ancien entraîneur de Chelsea a réclamé un milieu de terrain à sa direction. Peu convaincu par Joshua Kimmich et Leon Goretzka, deux anciens lieutenants de son prédécesseur Julian Nagelsmann rappelons-le, TT a demandé un renfort à sa direction. Les dirigeants allemands, qui étaient contre au départ puisqu’ils estimaient avoir déjà ce qu’il fallait, ont accédé à son souhait. Priorité de Tuchel, João Palhinha (Fulham) s’est rendu en Bavière. Mais le dossier n’a pas pu être conclu avant la fin du mercato.

Deux priorités cet hiver pour Tuchel

Quelques mois plus tard, le Bayern Munich va de nouveau se mettre en quête d’un milieu. Palhinha est toujours suivi, mais les Bavarois ne veulent pas faire de folie. Alors qu’ils étaient prêts à mettre 65 millions d’euros sur la table cet été, ils veulent baisser son prix. Bild ajoute que les Munichois sont aussi très intéressés par Martín Zubimendi (24 ans, Real Sociedad), dont la clause libératoire atteint 60 millions d’euros. Un montant là aussi jugé élevé.

Thomas Tuchel veut aussi un défenseur central. D’autant plus que Matthijs de Ligt est blessé. Le Néerlandais ne partira pas cet hiver mais cet été, la porte sera ouverte selon Bild. Arsenal est déjà sur les rangs. Pour le remplacer, Tuchel a déjà plusieurs noms en tête. Ronald Araújo (24 ans, FC Barcelone), Giorgio Scalvini (20 ans, Atalanta Bergame), Arnau Martínez Lopez (20 ans, Girona) et Clément Lenglet (28 ans, prêté à Aston Villa). Le nom de Raphaël Varane (30 ans, MU) est aussi sorti récemment. Cet hiver, il va y avoir du mouvement chez les Bavarois.