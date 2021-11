Vers un départ cet hiver pour Riyad Mahrez ?

La suite après cette publicité

Aucun changement. Contre Manchester United samedi dernier (succès 2-0), Pep Guardiola n'a procédé à aucun changement au cours de la rencontre, laissant son onze de départ terminer une rencontre globalement maîtrisée. Et ce n'est pas par manque de solutions puisqu'on trouvait sur le banc des joueurs tels que Sterling, Fernandinho et Mahrez. Une situation qui pose question pour l'international algérien, toujours performant avec les Citizens.

Un coup titulaire, l'autre remplaçant, il enchaîne très rarement deux apparitions dans l'équipe de départ (seulement 2 fois cette saison). Difficile de trouver de la continuité dans ses performances. D'ailleurs, il est le meilleur buteur des Citizens sur l'année 2021, le meilleur buteur du club en Ligue des Champions cette saison (4 buts) et figure dans la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2021. De quoi justifier un statut de titulaire dans bien des clubs, mais pas à Manchester City, où Pep Guardiola change énormément de formules sur le plan offensif.

Un possible départ en janvier ?

Raheem Sterling et Gabriel Jesus peuvent en témoigner, ils ont été confrontés, ou le sont encore, à ce genre de situation. Mais pour Mahrez, cela pourrait déboucher sur un départ. Lié au club anglais jusqu'en juin 2023, l'ailier âgé de 30 ans pourrait changer d'air dès le prochain mercato hivernal selon nos informations.

Qui pourrait l'accueillir ? C'est la grande question, d'autant plus que Raheem Sterling est également annoncé comme concerné par un potentiel départ dans les prochains mois. Par le passé, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, qui apprécient toujours son profil, avaient manifesté leur intérêt pour Mahrez. De là à passer à l'action lors du mercato hivernal ? N'oublions pas que Mahrez disputera la CAN avec l'Algérie, prévue du 9 janvier au 6 février prochain.