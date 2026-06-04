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Antonio Conte quitte Naples

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Antonio Conte et Aurelio De Laurentiis @Maxppp

C’était attendu, c’est à présent officiel. Antonio Conte n’est plus l’entraîneur du Napoli. Les Partenopei ont officialisé la nouvelle ce jeudi par le biais d’un communiqué de presse.

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«Le SSC Napoli annonce qu’un accord a été trouvé avec Antonio Conte et son staff pour une séparation avant l’expiration naturelle de leurs contrats. Durant ses deux saisons à la tête de l’équipe, Conte a mené Naples à son quatrième titre de champion le 23 mai 2025 et à la Supercoupe d’Italie le 22 décembre. Nous tenons à remercier l’entraîneur et son équipe technique pour leur excellent travail. Nous leur souhaitons le meilleur pour l’avenir et pour les prochains défis qu’ils devront relever dans leur carrière. Merci, coach !» Pour le remplacer, Naples devrait miser sur Massimiliano Allegri, tout juste débarqué de l’AC Milan.

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