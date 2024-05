Ligue des Champions : l’étonnant discours du Real Madrid avant la finale

«En route pour la 15e !» Le Real Madrid a annoncé la couleur sitôt la qualification face au Bayern Munich validée lors de la demi-finale retour. Demain en finale, la Casa Blanca a rendez-vous avec le Borussia Dortmund, finaliste inattendu, qui a sorti tour à tour le PSV, l’Atlético de Madrid et surtout le PSG. Même s’il a déjà remporté la C1 en 1997, déjà une petite surprise à l’époque, le club allemand se présentera demain sur la pelouse de Wembley en position d’outsider. En face, c’est un monstre qui se dresse face à lui, une équipe qui a remporté 14 des 17 finales européennes disputées dans son histoire.

Vainqueurs de cette C1 pas plus tard qu’il y a deux ans, les Merengues sont confiants. Mais gare à l’excès de confiance si souvent fatale en sport. Malgré toute l’expérience de ses joueurs, Carlo Ancelotti a tenu un discours tempéré, comme s’il fallait conserver les pieds bien sur terre. «L’équipe est concentrée, confiante pour tirer le meilleur. Nous devons avoir confiance pour jouer le match le plus important de la saison, mais aussi avec beaucoup de respect pour l’adversaire, qui a mérité d’être en finale», rappelle l’Italien en conférence de presse, assis à côté de ses grognards, Nacho et Modric.

Modric : «C’est du 50-50»

«Nous avons du respect pour notre rival», prévient d’ailleurs le défenseur espagnol. Il souligne toutefois que ces derniers jours d’entraînement ont été particuliers. «Je vous dirais que cela a été la semaine la plus difficile, à cause de la nervosité de jouer la finale. C’est un match très spécial et un moment unique pour le club.» Modric va lui carrément jusqu’à mettre les deux équipes au même niveau. «Tout le monde nous considère comme favoris, mais nous ne le pensons pas. C’est du 50-50 et nous jouons contre une équipe qui a fait une saison fantastique», abonde le milieu croate de 38 ans, qui s’apprête à disputer sa 6e finale de C1.

Un discours petit bras ? Carlo Ancelotti assume, la pression inhérente à l’événement peut surprendre n’importe qui. «Le plus important dans ce type de match c’est de donner des idées claires aux joueurs. Plus c’est clair, plus l’équipe aura le mental. Les émotions arrivent, et chacun les gère selon son caractère. Nous aurons des émotions, de l’inquiétude, de la peur… C’est un élément important pour bien faire les choses mais nous avons montré deux caractéristiques cette saison : la qualité et le sacrifice. Nous avons toujours eu une attitude impressionnante.» Et de conclure : «Nous sommes si proches du succès que nous avons peur.»

