Quand Lamine Yamal joue avec des enfants à Dubaï

Lamine Yamal profite pleinement de la trêve hivernale. Le jeune talent du Barça a été aperçu ces derniers jours sur une plage de Dubaï, où il s’est prêté à une partie de football improvisée avec des enfants. La scène, captée en vidéo, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, montrant l’international espagnol détendu, souriant et multipliant les gestes techniques au contact des plus jeunes.

La suite après cette publicité

Présent aux Émirats arabes unis en famille pour les fêtes de fin d’année, Yamal assistera également à la cérémonie des Globe Soccer Awards le 28 décembre. Sa mère a d’ailleurs partagé quelques images du réveillon de Noël passé à Dubaï. Les joueurs du Barça bénéficient d’une semaine de repos avant de reprendre l’entraînement en vue du derby contre l’Espanyol, programmé lundi prochain en Liga.