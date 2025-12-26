Menu Rechercher
Quand Lamine Yamal joue avec des enfants à Dubaï

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Lamine Yamal profite pleinement de la trêve hivernale. Le jeune talent du Barça a été aperçu ces derniers jours sur une plage de Dubaï, où il s’est prêté à une partie de football improvisée avec des enfants. La scène, captée en vidéo, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, montrant l’international espagnol détendu, souriant et multipliant les gestes techniques au contact des plus jeunes.

433
Imagine playing a game of footy on the beach and Lamine Yamal joins 😮🏖️

Yeah, that’s a lifetime memory 🤩

🎥 IG/ismail.qc
Présent aux Émirats arabes unis en famille pour les fêtes de fin d’année, Yamal assistera également à la cérémonie des Globe Soccer Awards le 28 décembre. Sa mère a d’ailleurs partagé quelques images du réveillon de Noël passé à Dubaï. Les joueurs du Barça bénéficient d’une semaine de repos avant de reprendre l’entraînement en vue du derby contre l’Espanyol, programmé lundi prochain en Liga.

