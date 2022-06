A quoi joue Sochaux avec Florentin Pogba ?

Auteur de deux saisons pleines à Sochaux en Ligue 2 (62 matches), Florentin Pogba (31 ans) s'interroge clairement sur la suite sa carrière. L'ancien défenseur de l'AS Saint-Etienne, passé également par la Turquie et la MLS, dispose d'une belle offre émanant de l'étranger.

Si le frère de Paul Pogba est enclin à l'accepter, il est pour l'instant bloqué par le club doubiste qui n'entend pas le laisser partir à un an de la fin de son contrat. Dans le même temps, Sochaux refuse de le prolonger comme nous l'a indiqué une source interne du club. Face à cette situation ubuesque, l'international guinéen commence à perdre patience et pourrait partir au clash avec le FC Sochaux... qui n'avait pas besoin de cela après le conflit ouvert entre Omar Daf et le DG du club, Samuel Laurent.