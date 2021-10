EdF : Raphaël Varane sort sur blessure contre l'Espagne

Coup dur pour l'équipe de France et Manchester United. Ce dimanche, lors de la finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne (à suivre en live commenté sur Foot Mercato), Raphaël Varane (28 ans) s'est blessé tout seul. Sur un mauvais appui à la suite d'un centre de Gavi, le défenseur central des Bleus s'est visiblement fait mal à la cuisse.

La suite après cette publicité

Grimaçant, l'ancien joueur du RC Lens et du Real Madrid ne pouvait plus tenir son rang. Raphaël Varane a ainsi été contraint de céder sa place à Dayot Upamecano (22 ans) juste avant la pause (42e). Le nouveau défenseur central du Bayern Munich a du coup rejoint Jules Koundé et Presnel Kimpembe pour compléter le trio de défenseurs centraux, honorant au passage sa 4ème sélection avec la France.