Juventus : les mots forts de Thiago Motta

La Juventus achève une bien triste séquence. Après l’élimination en barrage de la Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven, la Vieille Dame est sortie par la petite porte en Coupe d’Italie, se faisant éliminer à domicile par Empoli, un club qui bataille pour le maintien en Serie A. 1-1 à la fin du temps réglementaire et une élimination aux tirs au but. Et c’est peu dire que Thiago Motta n’a pas apprécié le spectacle.

La suite après cette publicité

« La première mi-temps est tout simplement honteuse. Le public a été gentil aujourd’hui au vu de ce qu’on a vu en première mi-temps. J’ai honte. C’est de ma faute. Je n’ai pas réussi à leur faire comprendre l’importance de ce match quand on porte le maillot de la Juve. Il y a une chose qu’on ne peut pas rater : le comportement. C’est inadmissible. On demande pardon aux supporters, au club et à l’histoire de la Juve. Nous avons touché le fond. J’ai vraiment honte ce soir », a-t-il lancé, très touché, à Mediaset.