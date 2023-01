OM : le plan de Pablo Longoria pour le mercato

La suite après cette publicité

Depuis cette nuit, le mercato a ouvert ses portes. Après s’être parfaitement replacé en championnat à la faveur de sa très belle victoire sur Toulouse pour la der des ders de 2022 (6-1), l’Olympique de Marseille devrait être particulièrement actif sur ce marché. Comme à chaque fois depuis que Pablo Longoria est arrivé dans la cité phocéenne me direz-vous.

Oui, mais cette fois, il y a véritablement quelques ajustements à faire. Deux joueurs au moins sont attendus pour venir garnir les rangs offensifs. Luis Suarez a été prêté à Almeria, Gerson est en instance de départ à Flamengo (les deux clubs sont tombés d’accord) et Amine Harit a vu sa saison se terminer à Monaco, juste avant la Coupe du Monde sur une grosse blessure au niveau du genou.

Malinovskyi toujours en pole

Ainsi, la piste numéro une mène toujours à Ruslan Malinovskyi, le numéro 18 de l’Atalanta Bergame. L’Ukrainien était déjà en bonne place dans la liste des envies de Pablo longoria l’été dernier, mais finalement c’est bien Harit qui a retrouvé Marseille. De l’autre côté des Alpes, on évoque une somme de 18 millions d’euros demandée par les Bergamasques. Une somme qui fait un peu sourire le board marseillais.

Même chose concernant le Marocain Ounahi, qui a été excellent lors de la dernier Coupe du Monde. Les Phocéens n’ont pas du tout l’intention de surpayer un joueur, même si la concurrence semble féroce. A la direction de l’OM, on estime que ce mercato se fera sur le temps long et que ça devrait vraiment énormément bouger dans la dernière semaine de janvier.

Pas de recrues derrière et au milieu

Pourtant, même Dimitri Payet, qui est sur la même longueur d’ondes que son coach, estime qu’il est vital de recruter devant pour accéder aux objectifs : « il ne faut pas tirer de leçon définitive sur un match comme ça, même si il faudra prendre le positif et le travailler pour être performant dans quatre jours. Mais je pense que, comme l’a dit le coach, on a perdu pas mal de joueurs dans le secteur offensif et si on veut atteindre les objectifs fixés pour cette deuxième partie de saison il faudra à mon avis renforcer ce secteur-là ».

Car les autres secteurs ne sont pas franchement à plaindre. Même si Isaak Touré va être prêté à Auxerre, aucune arrivée n’est prévue pour compenser ce départ. On murmure - avec espoir - que la recrue défensive de cet hiver est Eric Bailly. Au poste de piston gauche, on estime que tous les joueurs défensifs de côté peuvent évoluer à cette position. Enfin, au milieu de terrain, aucune arrivée n’est prévue non plus tant le secteur semble fourni. Après, avec l’OM et Pablo Longoria, tout reste possible…