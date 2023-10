Ligue 1 : Rennes fait du surplace et cale contre Strasbourg

Deux équipes malades se sont données rendez-vous ce dimanche au Roazhon Park en fin d’après-midi. Pour le compte de la dixième journée de Ligue 1, le Stade Rennais recevait Strasbourg. Alors que les premiers cités n’ont plus gagné en championnat depuis le 1er octobre et qu’ils ont basculé dans la deuxième partie de tableau, les seconds ne comptent que cinq petits points d’avance sur Clermont, premier relégable, à qui il manque un match. Désireux de se relancer, les Bretons ont eu la possession à leur avantage. Pour autant, leur conservation s’avérait être très stérile au terme d’un premier quart d’heure pauvre en occasion. Finalement, Adrien Truffert délivrait le Roazhon Park d’une belle frappe du droit qui lui a offert son premier but de la saison (1-0, 23e). Après ce but, la réaction alsacienne a été timide dans un match haché par les fautes stupides.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, l’intensité est montée d’un ton mais les mêmes coupures sont restés intempestives. Et alors que peu d’occasions sont venus agrémenter ce début de second acte, les seules accélérations étaient à mettre à l’actif de Rennes qui, via Truffert et Doué, ont cherché à faire le break. Et alors que Strasbourg s’est mis à attaquer en contre, la sortie de Nemanja Matic, impérial dans l’entrejeu breton, a changé la donne lors du dernier quart d’heure de la rencontre. En effet, désormais insistants, les visiteurs ont poussé pour égaliser. Et cette égalisation est finalement venue sur une action anodine. Pas attaqué aux 28 mètres bretons plein axe, Kévin Gameiro a armé une frappe puissante que Steve Mandanda n’a pas pu capter. Opportuniste, Lebo Mothiba a surgi de nulle part pour pousser le ballon au fond des filets (1-1, 81e). Avec ce match qui s’est terminé dans la souffrance côté rennais, les hommes de Bruno Genesio font du surplace et restent bloqués à la huitième place avec ce sixième nul en dix journées. De son côté, Strasbourg va empocher un nul intéressant et au caractère en terres rennaises. Un point qui leur permet de grimper à la quatorzième place et de se donner un peu d’air.