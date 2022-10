La short-list de la Juventus pour son futur défenseur central gaucher

Actuel huitième de Serie A et éliminé de la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, les trois premiers mois de la Juventus sont plus que compliqués. Et s'ils possèdent la deuxième meilleure défense du championnat (7 buts encaissés en 11 journées), les Bianconeri ont tout de même encaissé 11 réalisations en seulement 5 échéances de la C1 - dont 6 face au Benfica. Une porosité défensive face à des équipes de calibre supérieur qui obligent la direction piémontaise à se poser des questions sur l'état de son effectif et ainsi tenter de renforcer son arrière-garde dès la prochaine fenêtre des transferts, prévue en janvier 2023. Elle a d'ailleurs quelques noms pour un central gaucher, un profil inexistant dans l'équipe de Massimilano Allegri, plus que jamais en danger.

En effet, selon nos informations, les dirigeants turinois ont déjà établi une short-list avec quatre noms : le Brésilien Gabriel Magalhaes (24 ans, Arsenal), son compatriote Igor (24 ans, Fiorentina), le Serbe Strahinja Pavlovic (21 ans, RB Salzbourg) et le Polonais Jakub Kiwior (22 ans, La Spezia). En parallèle, l'AC Milan ont avancé leurs pions sur le défenseur polonais. Les discussions entre les parties avancent bien. Rappelons qu'il y a quelques semaines, les Lombards avaient quasiment conclu un accord avec la formation ligurienne pour un chèque de 18 millions d'euros. Mais la venue du nouveau directeur sportif Eduardo Macia à la Spezia ralentit les négociations. En effet, l'ancien dirigeant de Bordeaux souhaite attendre la fin de la Coupe du monde au Qatar et espérer un meilleur montant pour son international, puisque 30 M€ sont espérés par le nouveau dirigeant. Les prochaines semaines s'annoncent décisives.