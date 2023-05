MU : la réponse énigmatique d’Erik ten Hag sur le dossier Neymar

La suite après cette publicité

Nous vous l’avions révélé en exclusivité il y a plusieurs semaines. En quête d’une nouvelle tête d’affiche, Manchester United a un œil sur Neymar (31 ans). Le Brésilien du Paris Saint-Germain n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale française et semble enfin d’accord pour partir.

Manchester United est d’ailleurs l’une des rares destinations possibles pour l’international auriverde. Les Red Devils et Chelsea, par exemple, sont les rares cadors en recherche de stars mondiales et capables de payer d’énormes salaires. Mais en attendant, les Mancuniens se gardent d’en dire davantage. Interrogé sur le sujet, Erik ten Hag a été très évasif. « Quand nous aurons des nouvelles, on vous avisera », a-t-il confié ce mercredi en conférence de presse.

