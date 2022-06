Ligue des Nations : l'Espagne tenue en échec par le Portugal

Le premier choc de cette troisième Ligue des Nations voyait s'opposer l'Espagne, finaliste vaincu par la France l'an passé, et le Portugal, vainqueur de la toute première édition. Avec Gavi et Carlos Soler au milieu de terrain, la Roja, qui reste sur quatre victoires de rang, se devait de bien commencer la compétition face à la Seleçao, qui voyait la première titularisation en sélection de Rafael Leao, élu meilleur joueur de Serie A avec l'AC Milan, championne d'Italie. Et dès le début de la rencontre, le jeune milieu de terrain du FC Barcelone dégainait la première frappe, finalement déviée en corner (3e). Pourtant bousculés, les hommes de Fernando Santos se réveillaient progressivement et inquiétaient la défense espagnole, notamment grâce à Leao, dont le tir puissant passait juste au-dessus des buts de Simon (18e). Plus hauts sur le terrain, les Portugais se faisaient finalement surprendre sur un contre mené par Gavi : le numéro 9 lançait Sarabia, qui servait ensuite Morata pour tromper Costa (1-0, 25e) et inscrire son 26e but en sélection. Soler n'était pas loin de faire le break mais sa double occasion ne donnait rien (29e). Le Portugal réagissait dans le dernier quart d'heure, mettant la pression dans le derniers tiers, sans danger.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, la Seleção das Quinas repartait avec les mêmes bonnes intentions qu'en fin de première période en poussant les joueurs de Luis Enrique dans leur camp, mais ces derniers profitaient de ce choix tactique pour procéder en contre, sans pour autant concrétiser. Au fil du match, les transmissions semblaient moins précises, les interventions défensives parfois en retard. Bien décalé par A. Silva, Leao, encore au bon endroit pour trouver le chemin des filets, était mis en échec par Simon (59e). Absent du onze titulaire, Cristiano Ronaldo faisait son entrée (62e) pour renverser la vapeur dans ce choc de la péninsule ibérique. Lancé en profondeur, Morata aurait pu s'offrir un doublé mais sa tentative de ballon piqué passait bien loin des buts adverses (64e). Passeur, Sarabia souhaitait se muer en buteur mais sa frappe au premier poteau ne trouvait que le petit filet extérieur gauche de Costa (74e). Et sur un centre parfait de Cancelo à droite, l'entrant Horta trompe le dernier rempart espagnol pour remettre les deux équipes à égalité. Un score qui aurait pu changer si Alba avait soigné son coup de tête, qui passait à côté du but vide (87e). Score final : 1-1. Un match nul qui n'arrange aucune des deux sélections, qui laissent la République Tchèque prendre seule les commandes du groupe 2 de la Ligue A.