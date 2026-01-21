Barcelone : inquiétude après la nouvelle blessure de Pedri

Une victoire à la Pyrrhus. Si le Barça a validé un succès précieux sur la pelouse du Slavia Prague ce soir dans sa course au top 8 (2-4), Hansi Flick a perdu Pedri sur blessure après la pause. Le milieu barcelonais a été remplacé par Olmo, buteur quelques minutes plus tard, et sa future absence a de quoi inquiéter.

D’après AS, l’international espagnol souffrirait d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite, qui pourrait ainsi le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. En Espagne, on évoque déjà une possible absence pour un mois. Les prochaines heures devraient nous aider à en savoir plus.